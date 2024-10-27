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Dinek Dağı'nda Cumhuriyet Coşkusu Zirveye Taşındı

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Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında vatandaşlar Dinek Dağı zirvesine yürüyerek Türk bayrağını açtı ve etkinlikte coşkuyla kutlama yaptı.

1744 rakımlı Dinek Dağı zirvesinde Cumhuriyet coşkusu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamalarına katılan vatandaşlar, 1744 rakımlı Dinek Dağı'nın zirvesine 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü.

Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları, 16. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü ile başladı. Valilik koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliğinde çok sayıda vatandaş, 1744 rakımlı Dinek Dağı zirvesine ulaştı. Gökkuyu Yaylası'ndan başlayan yürüyüşte, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak etkinliğe renk kattı. Dinek Dağı zirvesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam törende, katılımcılar doğanın tadını çıkararak Cumhuriyet coşkusunu zirvede yaşadı. Kale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Bozkır Dağcılık Kulübü üyeleri ise kaya üzerinde halatla iniş yaparak etkinliği renklendirdi.

Balışeyh Kaymakamı Ali Kaan Tunçer, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde Dinek Dağı'na gerçekleştirdiğimiz yürüyüşü tamamladık. İnşallah bu geleneği önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Gençlik Merkezi Gençlik lideri Gözde Tatlı, "Gençlerimizle Cumhuriyetimizin 101. yılı vesilesiyle Dinek Dağı'na çıktık" diyerek etkinlikteki heyecanını ifade etti. Katılımcılardan Mehmet Dim, "Her yaştan insanın bir araya geldiği anlamlı bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer katılımcı Vedat Uludoğan, "Cumhuriyet coşkusunu Kırıkkale'de gençler ve protokolle birlikte Dinek Dağı'na yürüyerek yaşadık. Hem hava hem de katılım harikaydı" şeklinde konuştu. Derya Altınok ise, "Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak için burada bir aradayız. Dinek Dağı'na güzel bir doğa yürüyüşü yaptık" sözleriyle etkinliğin coşkusunu paylaştı.

Yürüyüş etkinliğine, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Dinek Dağı'nda Cumhuriyet Coşkusu Zirveye Taşındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Güncel

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