İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonuna katıldı: MHP ile tokalaştılar

DEM Parti 11 yıl sonra katıldı! İşte resepsiyona damga vuran an

Dinçer Özer Yönetimindeki Vurmalı Çalgılar Konseri 23 Nisan'a Özel

Dinçer Özer Yönetimindeki Vurmalı Çalgılar Konseri 23 Nisan'a Özel
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönettiği özel konser, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi. Çocuklar, Türk bayraklarıyla müziğe eşlik ederek etkinliğe renk kattı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki "Dinçer Özer ile Ritmik Renkler Vurmalı Çalgılar Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" müzikseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Suat Karausta ve Funda Özyurt Argun'un sunduğu konser, "Ritmin Çocukları" müzik grubunun bando gösterisiyle başladı.

Şef Dinçer Özer'in yönetimindeki konserde, "Ritmin Çocukları", "Ritmin Anneleri", Ritmin Üstatları" ile "Da Capo Çiçeklerin Armonisi Çocuk Korosu" performans sergiledi.

Perküsyon sanatçısı Soner Özer'in de sahne aldığı konserde, geçmişten günümüze birçok eser sunuldu.

Konseri dinlemeye gelen çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti.

Şef Özer, konserde, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.