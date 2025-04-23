Dinçer Özer Yönetimindeki Vurmalı Çalgılar Konseri 23 Nisan'a Özel
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönettiği özel konser, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi. Çocuklar, Türk bayraklarıyla müziğe eşlik ederek etkinliğe renk kattı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki "Dinçer Özer ile Ritmik Renkler Vurmalı Çalgılar Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" müzikseverlerle buluştu.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Suat Karausta ve Funda Özyurt Argun'un sunduğu konser, "Ritmin Çocukları" müzik grubunun bando gösterisiyle başladı.
Şef Dinçer Özer'in yönetimindeki konserde, "Ritmin Çocukları", "Ritmin Anneleri", Ritmin Üstatları" ile "Da Capo Çiçeklerin Armonisi Çocuk Korosu" performans sergiledi.
Perküsyon sanatçısı Soner Özer'in de sahne aldığı konserde, geçmişten günümüze birçok eser sunuldu.
Konseri dinlemeye gelen çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti.
Şef Özer, konserde, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.