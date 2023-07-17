Dinar'da Yazlık Patateste Yağışlı Hava Nedeniyle Rekolte Kaybı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hasadı başlayan yazlık patateste yağışlı hava nedeniyle rekolte kaybı yaşandığı belirtildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölgede hasadın devam ettiğini ancak mevsimin yağışlı gitmesi sebebiyle mildiyo hastalığından dolayı ürün kayıpları olduğunu açıkladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hasadı başlayan yazlık patateste yağışlı hayvandan dolayı rekolte kaybı olduğu belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada bölgede hasadın tüm hızıyla devam ettiği kaydedilerek, "Dinar ilçesinde yazlık patates hasadı başladı. Çiftçilerimiz oluşan fiyattan memnun. Verimler iyi ancak mevsimin yağışlı gitmesi sebebi ile oluşan mildiyo hastalığından dolayı ürün kayıplarımız var" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR