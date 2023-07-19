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Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 38 gram esrar ile birlikte farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 38 gram esrar ile birlikte farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada paketler halinde 38 gram esrar, 4.36 gr metamfetamin, 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan F.O., D.Y. ve S.C.A., gözaltına alınırken, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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