Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.