Afyonkarahisar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosikletin tıra çarpması sonucu sürücü Mustafa Akay hayatını kaybetti, eşi İ.A. yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Mustafa Akay idaresindeki 09 ANH 510 plakalı motosiklet, Çiçektepe köyünde karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 42 E 5456 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Mustafa Akay hayatını kaybederken, aynı motosiklette bulunan eşi İ.A. yaralandı.
Tır sürücüsü A.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay