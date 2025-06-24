Dinar'da Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Ö.E. (75) idaresindeki 03 F 2112 plakalı motosiklet, ilçenin Kadılar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel