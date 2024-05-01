Dinar'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Dinar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ş.A. isimli hükümlü, Pınarlı köyünde yakalanarak adliyeye sevk edildi ve cezaevine teslim edildi.
Dinar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Hakkında 3 yıl 4 ay yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.A. Pınarlı köyünde yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.