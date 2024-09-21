Dinar'da Eşeklere Çarpan Araçta İki Yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sahipsiz eşeklere çarpan hafif ticari araçtaki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sahipsiz eşeklere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
E.U. (31) idaresindeki 15 DJ 738 plakalı hafif ticari araç, Kadılar köyü yakınlarında yolda önüne çıkan eşeklere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.U. (30) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.