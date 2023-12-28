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Dinar'da Cinayet-Suçlu İntihar

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kişi, annesinin ilişki yaşadığı kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde annesinin gönül ilişkisi yaşadığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti.

Tatarlı beldesinde ihbar üzerine bir eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, evde silahla vurulmuş olan Y.K. (65) ve T.C'nin (29) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde bulunan T.C'nin annesi S.C'nin (55) ilk ifadesinde ev sahibi Y.K. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını söylediği, durumu öğrenen oğlunun Y.K'yi silahla başından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tatarlı Olay Güvenlik Polisiye Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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