Dinar'da çıkan yangında ev, traktör ve besihane kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde avluda yemek pişirmek için yakılan ateşten çıkan yangında ev, traktör ve besihane yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Dinar ilçesi Kınık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Ö.'nün ismi henüz öğrenilemeyen eş yemek pişirmek için evin avlusunda ateş yaktı. Bu sırada kontrolden çıkan alevler bir anda 6 kişilik ailenin yaşadığı eve sıçradı. Yangına ilk olarak aile üyeleri müdahale etse de bunda başarısız oldu. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Dinar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında bir ev, besihane ve traktör zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR