Dinar'da çıkan yangında 65 dekar tarım arazisi zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Doğanlı köyünde çıkan yangında, 65 dekar tarım arazisi zarar gördü. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan yangında 65 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanlı köyünde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangında, bölgedeki 65 dekarlık tarım arazisinde zarar oluştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar meydana gelen arazilerde inceleme yaptı.