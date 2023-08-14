Dinar'da çıkan orman yangınında 14 hektar alan zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde dün yaşanan 3 uçak, 3 helikopter ve 100'e yakın orman işçisinin müdahalesiyle söndürülen orman yangınında yaklaşık 14 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pınarlı köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına Afyonkarahisar ile birlikte Isparta'dan gelen orman işletme müdürlükleri ekipleri müdahale etti. Yangına 10 arazöz ve 100 söndürme işçisi, Denizli'den gönderilen 1 helikopter ve Isparta'dan 3 uçak, 3 helikopter ile müdahale edildi. Yangının ardından yapılan hasar tespit çalışmasında ise 14 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR