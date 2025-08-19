Dinar'da 4 Milyon 300 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, emniyet güçleri tarafından durdurulan bir tırda 4 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine ilçede bir tırı durdurdu.
Araçta 4 milyon 300 bin kaçak makaron bulundu.
Olayla ilgili bir şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel