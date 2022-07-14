DİNAMİT YÜKLÜ KAMYONET, OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI - Haberler

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DİNAMİT YÜKLÜ KAMYONET, OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, dinamitli yüklü kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, dinamitli yüklü kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergene'ye bağlı Misinli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yusuf P., yönetimindeki 45 VZ 699 plakalı dinamit yüklü kamyonetle kavşaktan dönüş yapan Mehmet T.'nin kullandığı 34 EK 7590 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, 150 metre sürüklenirken, bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralan otomobil sürücüsü Mehmet T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yusuf P.'nin, aracında patlayıcı malzeme bulunduğunu söylemesiyle jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı. Kamyonet, güvenli bölgeye çekilirken, Yusuf P. de ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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