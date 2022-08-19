Ordu haber... ORDU'DA DİNAMİT PATLATILAN YOLDAN FIRLAYAN KAYALAR, BİNA DUVARINI YIKTI Güncel Haberler Ordu haber... ORDU'nun Kabadüz ilçesinde yol genişletme çalışmasında dinamitli patlatma nedeniyle çevreye savrulan kaya parçaları 2 katlı binaya isabet etti. ORDU'nun Kabadüz ilçesinde yol genişletme çalışmasında dinamitli patlatma nedeniyle çevreye savrulan kaya parçaları 2 katlı binaya isabet etti. Duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırılan evde hasar oluştu. Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Turnalık çıkışında yapımı süren yol genişletme çalışmasında meydana geldi. Alınan izinle yolda kaya kitlelerini parçalamak için dinamitle patlatma yapıldı. Patlatma sonrası yamaçtan savrulan kaya parçaları, Salih Türker'e ait 2 katlı binaya isabet etti. Duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırılan evde hasar meydana geldi. Olay sırasında evde tek başına bulunan Alime Türker (70), herhangi olumsuzluk yaşamadı. Hasarın, yol çalışmasını yürüten yüklenici firma tarafından karşılanacağı belirtildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kabadüz Güncel Haberler

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