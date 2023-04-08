Dina'nın ölümünde büyükelçilik avukatı: Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır?

KARABÜK'te, Gabon Büyükelçiliği'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 kez mahkemeye sevk edilmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.A.

KARABÜK'te, Gabon Büyükelçiliği'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 kez mahkemeye sevk edilmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.A. hakkında verilen karara itiraz edeceklerini belirtti. Şeker, "D.A. ifadelerinde açık bir şekilde söylüyor. 'Arabamda elleri kanıyordu' diyor. Sonra arabadan kapıyı açmak suretiyle atlamaya kalkıştı. Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır? Arabadaki araştırmalar sağlandığında kan bulguları bulunacak. Burada ona yer yapılmaya çalışılıyor" dedi.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Sır ölümün ardından yürütülen soruşturmada Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden D.A.'nın serbest bırakılmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yeniden mahkemeye sevk edilen D.A., tekrar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Adli süreç içerisinde cinayet ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında Şirketimiz personeli hakkında Savcılık tarafından tam zamanlı serbestlik kararı verilmiştir."