Dina'nın ailesi olay yerine gitti

Karabük'te kaybolan Dina'nın ailesi, kızlarının cansız bedeninin bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Aile avukatı Şeker, bulunan noktanın ilahi bir güç tarafından korunmuş gibi olduğunu belirtti. Aile, kızlarının adaleti için mücadele edeceklerini ifade etti.