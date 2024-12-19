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Din Görevlilerine Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

Din Görevlilerine Uyuşturucu ile Mücadele Semineri
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İslahiye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle din görevlilerine yönelik düzenlenen seminerde, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve bilinçlendirilmesi hedeflendi.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde, din görevlilerine yönelik "uyuşturucu ile mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Sıdıka Tayyar Hatun camisinde düzenlenen seminerde Narkotik Büro Amirliği tarafından sunum yapıldı.

Din görevlilerinden her türlü zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık konusunda rehberlik yapılması istenerek, ülkenin geleceği olan gençlerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasında din görevlilerin etkin rol alması istendi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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