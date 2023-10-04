Din görevlileri Vali Buhara'yı ziyaret etti

Kırşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftü Vekili Zeynep Önen ve beraberindeki heyet, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Kırşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftü Vekili Zeynep Önen ve beraberindeki heyet, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, din hizmetlerinin layıkıyla yerine getirilmesi için gayret eden tüm din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

İl Müftü Vekili Zeynep Önen de haftanın bu seneki temasının "Hz. Peygamberimiz, İman ve İstikamet" olarak belirlendiğini anlatarak, gerçekleştirilecek programlar ve Müftülük çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Önen ve şube müdürleri, Belediye Başkan Vekili Şule Serap Vural'ı da ziyaret etti.