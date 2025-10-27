Haberler

Din Görevlileri İyilik Fonu İhtiyaç Sahiplerine Destek Olmaya Devam Ediyor

Güncelleme:
Sarıkamış ilçesinde 9 ay önce kurulan 'Din Görevlileri İyilik Fonu', hasta, dar gelirli ve yetim ailelere yardım sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Müftüsü Muhammet Divani, şimdiye kadar 100 ihtiyaç sahibine 250 bin liralık yardım ulaştırıldığını belirtti.

Sarıkamış ilçesinde 9 ay önce kurulan "Din Görevlileri İyilik Fonu" yardım çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Müftüsü Muhammet Divani, yaptığı açıklamada, iyiliğe öncü, kardeşliğe köprü ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için kurulan iyilik fonunun çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

İlçe merkezinde ve köylerinde yaşayan hasta, dar gelirli ve yetim insanlar olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla fon oluşturduklarını ifade eden Divani, şöyle konuştu:

"Tüm din gönüllüleri, müftülük çalışanları, maaşlarının bir kısmını açılan iyilik fonuna her ay düzenli olarak yatırmaktadırlar. Bugün itibarıyla yaklaşık 100 ihtiyaç sahibine ulaşarak 250 bin liralık yardımla insanlarımızı sevindirmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, bir sene boyunca düzenli bağışlarıyla bu iyilik kervanını diri tutan tüm din görevlilerimizin, hocalarımızın yardımların toplanması, tespiti ve dağıtımında gayret gösteren iyilik heyetimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. İyilik, paylaşıldıkça çoğalan, dokundukça kök salan bir emanettir. Rabbimiz bu emanetin bereketini daim kılsın."

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
