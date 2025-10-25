Din Görevlileri İçin Eğitimde Yeni Vizyon

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Din görevlilerinin, güçlü bir dini bilgi altyapısı ile birlikte, pedagojik becerilere sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, temsil yeteneği yüksek, insani ve ahlaki değerlerle mücehhez olmaları, hizmet kalitesi ve verimliliği için hayati bir gerekliliktir." dedi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "İslam Dünyasında Din Görevlisi Yetiştirme Usulleri ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"na katıldı.

Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının, cami hizmetlerinden aile ve gençlik hizmetlerine, yurt dışı teşkilatlanmasından basılı ve dijital yayınlara, din eğitimi faaliyetlerinden manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine kadar uzanan geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduğunu belirtti.

Din hizmetlerinin etkili, kuşatıcı ve toplumun değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilir nitelikte sunulabilmesi için bu hizmeti yürüten personelin yeterliliğine vurgu yapan Arpaguş, "Din görevlilerinin, güçlü bir dini bilgi altyapısı ile birlikte, pedagojik becerilere sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, temsil yeteneği yüksek, insani ve ahlaki değerlerle mücehhez olmaları, hizmet kalitesi ve verimliliği için hayati bir gerekliliktir." değerlendirmesini yaptı.

Safi Arpaguş, Diyanet Akademisinin din görevlilerinin mesleki yeterliliklerini en üst seviyeye taşımayı hedeflediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Kurumsal vizyonunu, personelin meslek öncesi eğitiminden başlayarak hizmet içi eğitim süreçlerini de içeren bütüncül bir modele dayandıran Diyanet Akademisi, dini bilgi, mesleki formasyon, iletişim becerisi ve toplumsal temsil kabiliyeti bakımından donanımlı din görevlilerinin yetiştirilmesine yönelik özgün bir eğitim programı uygulamaktadır."

Arpaguş, sempozyumda ortaya konacak fikir, görüş ve önerilerin başta Diyanet Akademisi olmak üzere benzer kurumlar için yenilikçi, sürdürülebilir ve toplumsal etkisi yüksek eğitim stratejilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını da ifade etti.

Sempozyuma Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Diyanet İşleri Başkanları Ali Erbaş ile Mehmet Görmez, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri ve din görevlileri de katıldı.