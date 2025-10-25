Haberler

Din Görevlileri İçin Eğitimde Yeni Vizyon

Din Görevlileri İçin Eğitimde Yeni Vizyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, din görevlilerinin niteliklerini artırmak için Diyanet Akademisi'nin önemine dikkat çekti. Din hizmetlerinin kalitesinin artırılması için eğitim programlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Din görevlilerinin, güçlü bir dini bilgi altyapısı ile birlikte, pedagojik becerilere sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, temsil yeteneği yüksek, insani ve ahlaki değerlerle mücehhez olmaları, hizmet kalitesi ve verimliliği için hayati bir gerekliliktir." dedi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "İslam Dünyasında Din Görevlisi Yetiştirme Usulleri ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"na katıldı.

Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının, cami hizmetlerinden aile ve gençlik hizmetlerine, yurt dışı teşkilatlanmasından basılı ve dijital yayınlara, din eğitimi faaliyetlerinden manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine kadar uzanan geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduğunu belirtti.

Din hizmetlerinin etkili, kuşatıcı ve toplumun değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilir nitelikte sunulabilmesi için bu hizmeti yürüten personelin yeterliliğine vurgu yapan Arpaguş, "Din görevlilerinin, güçlü bir dini bilgi altyapısı ile birlikte, pedagojik becerilere sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, temsil yeteneği yüksek, insani ve ahlaki değerlerle mücehhez olmaları, hizmet kalitesi ve verimliliği için hayati bir gerekliliktir." değerlendirmesini yaptı.

Safi Arpaguş, Diyanet Akademisinin din görevlilerinin mesleki yeterliliklerini en üst seviyeye taşımayı hedeflediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Kurumsal vizyonunu, personelin meslek öncesi eğitiminden başlayarak hizmet içi eğitim süreçlerini de içeren bütüncül bir modele dayandıran Diyanet Akademisi, dini bilgi, mesleki formasyon, iletişim becerisi ve toplumsal temsil kabiliyeti bakımından donanımlı din görevlilerinin yetiştirilmesine yönelik özgün bir eğitim programı uygulamaktadır."

Arpaguş, sempozyumda ortaya konacak fikir, görüş ve önerilerin başta Diyanet Akademisi olmak üzere benzer kurumlar için yenilikçi, sürdürülebilir ve toplumsal etkisi yüksek eğitim stratejilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını da ifade etti.

Sempozyuma Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Diyanet İşleri Başkanları Ali Erbaş ile Mehmet Görmez, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri ve din görevlileri de katıldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Estetiği abartan ünlü ismin son hali türkücü Ceylan'a benzetildi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.