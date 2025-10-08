Haberler

Din Görevlileri Haftası İçin Piknik Etkinliği Düzenlendi

Orta'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla piknik programı düzenlendi. Etkinliğe ilçe genelindeki din görevlileri katıldı ve çeşitli spor müsabakaları gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü tarafından Dodurga beldesinde düzenlenen etkinliğe, ilçe genelinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Çeşitli spor müsabakalarının da düzenlendiği programda İlçe Müftüsü Erdem Dulun, din görevlilerinin haftasını kutlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programa, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı ile ilçe genelinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
