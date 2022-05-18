DİMES çalışanları metaverse partisinde bir araya geldi - Haberler

DİMES, dijital sosyalleşmedeki başarısını çalışanlarına yönelik düzenlediği metaverse partisinde kutladı. Meta dünyasında çalışanlarına meta partisi düzenleyen sektöründeki ilk şirket olduklarını söyleyen DİMES İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yelda Tavlan, dijital kanalları en aktif kullanan markalardan biri olduklarını ifade etti.

İç iletişimde yarattığı EĞLENDİMES markasıyla kurumsal kültürü pekiştirme, motivasyonu artırma ve çalışanlar arası iletişimi güçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenleyen DİMES, fiziksel ve dijital ortamlarda gerçekleşen bu kutlama, atölye, parti etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Çalışanlarına yönelik sektörünün ilk Metaverse Partisi'ni düzenleyen şirket, kurumdaşlığı sanal evrene taşıdı. Çalışanlar, Metaverse'de dijital sosyalleşme deneyimi yaşayarak birlikte eğlendi.

METAVERSE'Ü DAHA YAKINDAN TANIDIK

Daha iyisi için her zaman birlikte çalışma azminin, DİMES'in en büyük güçlerinden birini oluşturduğunu söyleyen DİMES İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yelda Tavlan, "Başarılarımızın itici gücü birlikte çalışma becerimizi ve kolektif inovasyon kültürümüzü, bir diğer itici güç olan dijital sosyalleşme uzmanlığımızla birleştirdik. Metaverse partimizde, kendimizi ifade eden dijital avatarlarımızla ile bir araya geldik, DJ müziği eşliğinde birlikte eğlendik ve aynı zamanda Metaverse'ü daha yakından tanıdık" diye konuştu.

İş birliği yönetimi odaklı dijital dönüşümün, şirketlerin gündeminde çok önemli yer tuttuğunu da söyleyen Tavlan, "Dijital sosyalleşme, günümüzde hayatın bir gerçeği. Öte yandan, son yıllarda uzaktan/otonom çalışma ve bunun gereği olarak ilişki/iş birliği yönetimi odaklı dijital dönüşüm, iş dünyasında büyük önem kazandı. Sektörümüzde bir ilk olan EĞLENDİMES Metaverse Çalışan Partimiz, şirket içi eğlence anlayışımıza yeni bir boyut kazandırmanın yanı sıra, arkadaşlarımızın bireysel dijital dönüşümlerine katkı sağlamak açısından da çok değerli. Partimiz, dijital dünyanın yeni gelişmelerini keşfetmek ve deneyimlemek konusunda bir kilometre taşı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel