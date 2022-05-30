Dimensity yıldızı Honor 70 serisi tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri! - Haberler

Honor bugün düzenlediği etkinlikte yeni Honor 70 serisini tanıttı. Honor 30 modellerinden beri 2 cihazla zirveye oynayan şirket, bu yıl 3 yeni modelle sürpriz yaptı. İşte Honor 70, 70 Pro ve 70 Pro Plus fiyatı ve özellikleri…

Honor 70 serisi tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri!

Honor'un yeni akıllı telefonlarına dair geçtiğimiz dönemde çıkan birçok sızıntının gerçek olduğunu görüyoruz. Özellikle tasarım anlamında tam olarak beklendiği gibi 3 yeni modelle karşılaştık. Fakat özellik tarafında bazı sürprizler mevcut.

Özellikle Honor'un bu yeni cihazlarda Dimensity ile olan işbirliği beklenenin ötesine geçti. Ayrıca hızlı şarj ve 5G bağlantı seçenekleri gibi geliştirilmiş özellikler de mevcut. Fakat Pro ve Pro Plus modelinin işlemci dışında neredeyse aynı olduğunu belirtelim.

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Honor 70, 70 Pro ve 70 Pro Plus fiyatı ve özellikleri

İlk olarak serinin en iyi cihazı olan Honor 70 Pro Plus modelinin fiyatı ve özellikleri ile incelememize başlayalım. Telefon içerisinde 4 nm üretim teknolojinden çıkan Dimensity 9000 işlemcisi bulunuyor. Bu çip 1×3.05 GHz Cortex-A78, 3×2.6 GHz Cortex-A78 ve 4×2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden güç alan 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip. GPU tarafında ise Mali-G710 MC10 karşımıza çıkıyor.

Depolama tarafında yalnızca 256 GB ROM sunuluyor olsa da RAM için 8 GB ve 12 GB şeklinde 2 farklı seçenek bulunuyor. Cihaz 120 Hz, OLED, 429 ppi, 1200×2652 piksel çözünürlüğe sahip 6.78 inç ekran ile birlikte geliyor. Ayrıca içerisinde yeni 6GHz destekli 5G modem kullanıldığını da belirtelim.

Cihazın arka tarafında ise 2 adet oval ada üzerine konumlandırılan 3 farklı kamera görüyoruz. Bunlar 1/1.49 inç sensör boyutuna sahip F/1.9 (diyafram açıklığı) 54 Megapiksel (Sony IMX800) ana kamera, F/2.4 8 Megapiksel telefoto ve son olarak F/2.2 50 Megapiksel ultra geniş açı kamera. EIS destekli cihaz 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ayrıca ön tarafında da F/2.4 ultra geniş açılı 50 Megapiksel HDR çekim yapabilen bir özçekim kamerası bulunuyor.

Cihazın 4500 mAh boyutundaki bataryası 100W şarj adaptörü ile birlikte 15 dakikada yüzde 60 seviyesine kadar dolum yapabiliyor. Yaklaşık 30 dakikalık şarj süresinde ise yüzde 100'e kadar tam dolum yapabiliyor. Ayrıca diğer cihazları kablosuz olarak şarj etmenize yarayan reverse charging özelliğine de yer verildiğini belirtelim. Cihazın fiyatı ise 645 dolar /600 Euro civarında.

Honor 70 Pro fiyatı ve özellikleri ise Pro Plus'ın neredeyse birebir aynısı. Tasarımsal olarak ayırt edilemeyecek bu cihazların tek farkı güç aldıkları işlemcide. Zira 70 Pro modeli içerisinde Dimensity 8000'e yer verildiğini görüyoruz. Bu çip ise 4×2.75 GHz Cortex-A78 ve 4×2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip bir CPU kullanıyor. GPU tarafında ise Mali-G610 bulunuyor.

İşlemci dışında Plus olan ile aynı olan bu cihaz, orta segment bir çip tercih edildiği için fiyat tarafında biraz daha uygun bir seçenek haline geliyor. 555 dolar /515 Euro'luk bir fiyatla satışa çıkan bu model RAM tarafında yine benzer bir şekilde 8 GB ve 12 GB olarak geliyor. Fakat ROM tarafında 512 GB'lık bir versiyon olduğunu belirtelim.

Honor 70 ise fiyatı ve özellikleri itibariyle hem serinin en alınabilir hem de en çok dikkat çeken cihazı olmayı başarıyor. Pro modellerinden farklı olarak Qualcomm'un Snapdragon 778G 5G işlemcisini kullanan bu cihaz, 1×2.5 GHz Cortex-A78, 3×2.4 GHz Cortex-A78 ve 4×1.8 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden güç alan bir CPU'ya sahip. GPU tarafında ise Adreno 642L bulunuyor.

RAM tarafında 8 GB ve 12 GB, ROM tarafında ise 256 GB ve 512 GB sunuluyor. Cihazın ekranında ise 6.67 inç, 395 ppi – 1080×2400 piksel çözünürlüğe sahip 120 Hz OLED bir panel kullanılıyor. Fakat kamera tarafında Pro'lar ile oldukça benzeşiyor.

Arka tarafında yine 2 oval ada üzerinde 3 adet kamera yer alıyor. Bunlardan ilki F/1.9 (diyafram açıklığı) 54 Megapiksel ana kamera. İkinci sırada ise F/2.2 50 Megapiksel ultra geniş açı bulunuyor. Diğer modellerden farklı olarak 3. kamerası 2 Megapiksellik derinlik algılayıcı. Fakat video çekim tarafında yine 4K 30 FPS EIS desteği bulunuyor. Ön tarafta ise F/2.4 32 Megapiksel özçekim kamerası yer alıyor.

Buna ek olarak cihazın 4800 mAh boyutundaki bataryası 66W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucusu, 5G ve Wi-Fi 6 desteği de bulunuyor. Fiyat tarafında ise 8 GB RAM 256 GB ROM için 405 dolar isteniyor. Fakat 12 GB RAM ve 512 GB ROM ile birlikte 510 dolara kadar çıkabiliyor.