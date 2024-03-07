Dimash Qudaibergen, İstanbul konseri için özel bir konsept hazırladı

Kazakistanlı müzisyen, söz yazarı ve multi enstrümantalist Dimash Qudaibergen, 24 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştireceği konsere ilişkin, "İstanbul konserim çok farklı olacak." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Qudaibergen, birkaç ay önce Antalya'da Türkiye'deki ilk konserini verdiğini söyleyerek, "İstanbul konserim çok farklı olacak. Yeni ve çok taze şeyler hazırlayacağız. Ayrıca benim 30. yaş günüm. O anlamda da çok farklı bir konser olacak." şeklinde konuştu.

İstanbul konseri için çok özel bir konsept hazırladığına işaret eden Qudaibergen, "Farklı bir şey sunabilmek için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde de konser verecek

İstanbul konserinin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde de konser planladıklarını vurgulayan Kazak müzisyen, bunun için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Dimash Qudaibergen, konser için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Özellikle Türkiye'deki hayranlarıma çok minnettarım. Hayranlarımın desteği olmadan burada olamazdım." dedi.

İstanbul konserinde Türk ve Kazak dostluğunu sahnede de gösterebilmeyi amaçladığının altını çizen Qudaibergen, "Özellikle sahnede sergileyeceğimiz Türkçe şarkılarla da sizlerle olacağız." ifadelerini kullandı.

Müzisyen Qudaibergen, klasik ve modern müziği sentezlediği eserlerine ilişkin ise "Bunun nasıl yapıldığını bilmiyorum. Sadece hissediyorum ve yapıyorum. İstanbul konserim için de Kazak ve Türk öğelerini birleştirerek yaptığım yeni şarkılar var. Şimdilik buna dair ipucu veremiyorum, sır olarak saklıyorum. Umarım hayranlarım beğenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- Dimash Qudaibergen kimdir

Kazakistan'ın Aktöbe kentinde 1994'te dünyaya gelen ve asıl adı Dinmuhammed olan Dimash Qudaibergen, küçük yaşta şarkı söylemeye ve piyano çalmaya başladı.

Beş yaşında vokal dersleri alan Qudaibergen, altı yaşındayken Aynalayin ulusal piyano yarışmasını kazandı.

İlk şarkısı Körkemim'i 2012'de piyasaya süren sanatçının ilk albümü "iD" 2019'da hayranlarıyla buluştu.

Kariyeri boyunca 2 stüdyo albümü ve 40 tekli kaydeden Qudaibergen, Kazakça, Rusça, Mandarin, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Ukraynaca, Türkçe, Sırpça, Kırgızca, Almanca ve İspanyolca şarkılar seslendirdi.