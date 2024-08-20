Dilruba Y.'nin tutukluluğuna itiraz reddedildi

(İZMİR) - Bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y.'nin tutukluluğuna yapılan itiraza ilişkin mahkeme kararını verdi. Dilruba Y., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y.'nin tutukluluğuna yapılan itiraza ilişkin karr çıktı.

Kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Dilruba Y.'nin tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, 5 gün önce itiraz etmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sunulan Dilruba Y.'nin tutukluluk haline ilişkin karar verildi. Mahkeme, Dilruba Y.'nin cumhurbaşkanına hakaret suçundan 'adli kontrol şartıyla' yargılanmasına hükmederken, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklu yargılanmasının devamını kararlaştırdı.

"Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır ve derhal tahliye edilmelidir"

Karar sonrası İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan Avukat Hüseyin Yıldız, tahliye çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Müvekkilimiz Dilruba İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturmayla gözaltına alınmış ve hakkında iki ayrı tutuklama kararı verilmişti. Biz avukatları olarak cumhurbaşkanına hakaret soruşturma dosyasına yapmış olduğumuz itiraz bugün kabul edilmiş ve mahkemece Dilruba'nın 'adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile' tahliyesine karar verilmişti. Ancak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan açılan kamu davasında tutukluluğun devamı kararına yönelik yapmış olduğumuz itiraz bugün bir üst mahkeme tarafından reddedildi ve Dilruba'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Biz avukatları olarak bu süreci sonuna kadar takip edeceğimizi ve yılmadan sonuna kadar mücadele edeceğimizi duyuruyoruz. Dilruba haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır ve derhal tahliye edilmelidir."