Dilruba Kayserilioğlu'na Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Hapis Cezası İstemi

İZMİR'de, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu (33), bu kez 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı sanığın, Cumhurbaşkanına hakaretten cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu'nun adli kontrol kararının kaldırılıp, sanık avukatının, savunma hazırlığı talebi üzerine duruşmaya erteledi.

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun 'Hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu, 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu, TCK'nın 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla kadar hapis istemiyle 3 Eylül'de İzmir 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu oluşmadığından beraatine karar verdi. 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği yarı oranında arttırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASIYLA 4 YIL 8 AY'A KADAR HAPSİ İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Kayserilioğlu bu kez de 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle 62'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Basın mensupları salona alınmadı. Duruşmaya tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Sanık Dilruba Kayserilioğlu, düşünce özgürlüğü kapsamında fikirlerini açıkladığını söyledi. Sanık avukatları da Kayserilioğlu'nun beraatini talep etti.

Savcı, iddianamede de olduğu gibi sanığın, Cumhurbaşkanına hakaretten ceza almasını istedi. Mahkeme başkanı, Dilruba Kayserilioğlu'nun adli kontrol kararını kaldırdı. Ayrıca sanık avukatının, savunma hazırlığı talebi üzerine duruşmaya erteledi.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA ELEŞTİRİLERİMİ DİLE GETİRDİM'

Duruşmanın ardından Dilruba Kayserilioğlu, açıklamada bulundu. Kayserilioğlu, "İfade özgürlüğü kapsamında eleştirilerimi dile getirdim. Hala da düşüncelerimin arkasındayım. Dava sürüyor. Bu olay şahsi alınıp, her şey güllük gülistanlık gibi benim üzerimden yürümeye devam ediliyor. Beraat edeceğime inanıyorum, fikirlerimin arkasındayım. Avukatlarım davanın takipçisi. Gittiği yere kadar vatandaş olarak hakkımı savunacağım. Hukukunda doğrudan yana olacağına sonuna kadar inanıyorum" dedi.

Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız da "İlk duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasında Dilruba'nın cezalandırılmasını talep etti. Biz de savunma için süre istedik. Dava ertelendi. Asliye cezalarda 1 ay gibi kısa sürede yeni duruşma verilmesini çok sık görmüyoruz. Biz Dilruba'nın suçsuz olduğuna ve beraat edeceğine inanıyoruz" dedi.