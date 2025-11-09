Dilovası'ndaki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Otopsi İşlemleri Tamamlandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden 6 kişinin otopsi işlemleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Cenazeler, defin işlemleri için tekrar Kocaeli'ye götürüldü.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin otopsi işlemleri İstanbul'da yapıldı.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, ölenlerin yakınları da kurumun dışarısında otopsinin tamamlanmasını bekledi.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 kişinin cenazesi defin işlemleri için tekrar Kocaeli'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel