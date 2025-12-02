Haberler

Kocaeli'deki fabrika yangını mağdurlarına hakaret eden 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişiye yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle 2 şüpheli tutuklandı. Yangında yaşamını yitirenler arasında gençler de bulunuyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişiye hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir mesajlaşma uygulamasında yangında yaşamını yitirenlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, şüpheliler A.S.M. (19) ve M.A'yı (17) gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

