Dilovası'ndaki Yangında 6 Ölü, 2 Mülkiye Müfettişi Görevlendirildi

BAKAN YERLİKAYA: 2 MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangın ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan bir iş yerinde meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yangında vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangın ile ilgili 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir" dedi.