Haberler

Dilovası'ndaki Yangın ve Patlama: TTB'den Sert Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Tabipleri Birliği, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangın ve patlamada 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili insan hayatının hiçe sayıldığını ve önlenebilir işçi cinayetlerine karşı tavır alacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik üretim yapılan bir iş yerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ve patlamaya ilişkin, "Önlenebilir her ölüm cinayettir. Ancak bu yaşadığımız son olay göstermektedir ki, bu önlenebilir kazadan daha ilerisidir. Çalışanlara ölüm için davetiye çıkarılmış, kamu otoritesi bunu görmezden gelmiştir. Ülkemizde işçi cinayetlerini görmezden gelen bu anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceğiz. İhmaller sonucu gelişen cinayetlerin sorumlularının hesap vereceği zamana kadar konunun takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

TTB, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangın ve patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. TTB, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde kozmetik üretim ve depolama yapılan bir işyerinde sabah saat 09.00 sularında patlama olduğu bilgisi alınmıştır. Olay yerine giden Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ile Kocaeli Tabip Odası yetkilileri; içeride çalışan, birçoğunun güvencesi olmayan, üçü 18 yaş ve altında olmak üzere altı çalışanın maalesef hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere yaralıların mevcut olduğunu öğrenmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Okulda olması gereken çocuklara güvencesiz işyerlerinde ölümü reva gören sistemi kınıyoruz.

İşyerinde depolamanın yanı sıra üretimin de yapıldığı, bununla ilgili izinlerin olmadığı, işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği öğrenilmiştir. Ayrıca bina yapısının uygunsuzluğu nedeni ile patlama sırasında içerdekilerin tahliyesinde sıkıntı yaşandığı görülmüştür. İşyerinde herhangi bir önlem alınmadan, izinsiz, isimsiz, çalışanlar açısından güvencesiz, çevre açısından tedbirsiz faaliyet gösterilmesinin yanı sıra; bu sorunlar ile ilgili yurttaşların şikayetlerine rağmen faaliyet devam ettirilmiştir.

Önlenebilir her ölüm cinayettir. Ancak bu yaşadığımız son olay göstermektedir ki, bu önlenebilir kazadan daha ilerisidir. Çalışanlara ölüm için davetiye çıkarılmış, kamu otoritesi bunu görmezden gelmiştir. Ülkemizde işçi cinayetlerini görmezden gelen bu anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceğiz. İhmaller sonucu gelişen cinayetlerin sorumlularının hesap vereceği zamana kadar konunun takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.