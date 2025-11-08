Dilovası'ndaki Yangın: İçişleri Bakanı Müfettiş Görevlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yangında 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, "Yangında vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangın ile ilgili 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.