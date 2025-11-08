Dilovası'ndaki Yangın: İçişleri Bakanı Müfettiş Görevlendirdi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yangında 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, "Yangında vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangın ile ilgili 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
