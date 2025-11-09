Dilovası’ndaki Yangın Faciasında 6 İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Türkiye Tabipler Birliği (TTB), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve DEM Parti üyeleri, olayın yaşandığı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde buluştu.

Ellerinde dövizler ve pankartlar taşıyan grup adına açıklama yapan İSİG Kocaeli Yürütme Kurulu Üyesi Elif Yetigin, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralıların da bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yaptıklarını anlatan Yetigin, "İş yerinin eski çalışanları ve mahalle halkıyla yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz bilgiler, bu katliamın göz göre göre yaşandığını göstermektedir." dedi.

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de önlenebilir her ölümün kendileri için "cinayet" olduğunu ifade etti.

Saip, insanların yoksulluk nedeniyle çocuk yaşta güvenli olmayan koşullarda çalışmaya başladığını söyledi.

Konuşmaların ardından sloganların atıldığı basın açıklamasına DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da katıldı.

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.