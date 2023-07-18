Dilovası'ndaki Silahlı Kavgada 2 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı M.Y. (19) ile babası B.Y. (53), ağabeyi E.Y. (22) ve kardeşi C.Y'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

Olay

Orhangazi Mahallesi'nde bir düğünde fotoğrafçılık yapan M.Y. ile düğün sahipleri arasında dün gece tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. ruhsatsız tabancayla ateş etmişti.

Kurşunların isabet ettiği Ömer T. (24) ve İdris E. (45) olay yerinde yaşamını yitirmiş, damat G.E. ile Y.E, A.E. ve C.E. yaralanmıştı.