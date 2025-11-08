Dilovası'ndaki Parfüm Depo Yangınında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda meydana gelen yangın ve patlamada 6 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından siyasiler sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı. Siyasiler, hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, iş güvenliği ve denetim eksikliğine dikkat çekti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm üretimi yapılan bir depoda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından siyasi parti liderleri ve temsilcileri sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı paylaşımda, " Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kocaeli Dilovası'nda parfüm deposunda çıkan yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, paylaşımında "Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm imalatı yapılan depoda meydana gelen patlama ve yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Olayda yaralanan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Yüreğimizi yakan bu elim kaza tüm yönleriyle titizlikle araştırılmalı ve sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir. Ülkemizde giderek artan iş kazalarının en büyük sebebi denetimsizlik ve alınmayan tedbirlerdir. Benzeri hadiselerin tekrar etmemesi için denetim mekanizması daha etkin çalışmalıdır" açıklamasında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kocaeli Dilovası'nda parfüm deposunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kocaeli'de meydana gelen yangın faciasında 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen depo yangınında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Maalesef emekçiler, yaşam standartları kadar can güvenlikleri ve sağlıkları yönünden de dünya standartlarının çok altındalar" paylaşımını yaptı.