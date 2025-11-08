Dilovası'ndaki Kozmetik Fabrikasında Yangın: Yaralı Sayısı 7'ye Yükseldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında meydana gelen yangında yaralı sayısının 7'ye çıktığını açıkladı. Yaralıların tedavi süreçleri devam etmekte.
YARALI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel