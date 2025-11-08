Dilovası'ndaki Kozmetik Fabrikasında Yangın: 6 Ölü, Adli Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Antalya'da, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamamızı temenni ediyorum. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam edecektir. Bu konuda sorumluluğu bulunanlarla ilgili gerekli kararlar elbette verilecektir. Tekrar başımız sağ olsun."