Haberler

Dilovası'ndaki Kozmetik Fabrikasında Yangın: 6 Ölü, Adli Soruşturma Başlatıldı

Dilovası'ndaki Kozmetik Fabrikasında Yangın: 6 Ölü, Adli Soruşturma Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Antalya'da, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamamızı temenni ediyorum. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam edecektir. Bu konuda sorumluluğu bulunanlarla ilgili gerekli kararlar elbette verilecektir. Tekrar başımız sağ olsun."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.