Dilovası'ndaki katlı otoparkta cephe kaplaması yapılıyor

Hayata geçirdiği projelerle şehirde yaşayan vatandaşların günlük yaşamını daha düzenli hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki en önemli yatırımlarından birisi olan Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri'nde sona doğru yaklaşıyor. Yakın zamanda bitirilmesi hedeflenen 4 katlı otoparkta şu an Büyükşehir ekipleri, alüminyum kompozit cephe giydirmesi yapıyor.

AY SONU ÇATI MONTAJI YAPILACAK

Tamamlandığında vatandaşlara modern bir yapı olarak hizmet verecek katlı otoparkta aydınlatma ile sıva işleri bitirildi. Büyükşehir ekipleri şu an yapıda elektrik tesisatı, mekanik imalatları ve boyama çalışmalarını sürdürüyor. Otoparkın çatısında, yapıların daha esnek ve kullanışlı olmasını sağlayan uzay kafes sisteminin ise yapım imalatı atölye ortamında devam ediyor. Çatının montajı bu ay sonunda gerçekleştirilecek.

6 GÜN OTOPARK, 1 GÜN PAZAR

Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, Dilovası'nda yaşayan vatandaşların hayatına kolaylık katacak. İlçede yaşayan vatandaşların haftada bir gün pazar yeri olarak kullanacağı yapı, haftanın altı günü otopark hizmeti verecek. Bu da bölgedeki park sıkıntısını sona erdirecek ve çarşamba günü İbn-i Sina Caddesi üzerinde kurulan pazarın oluşturduğu yoğunluğu önemli ölçüde azaltacak.

YAZ AYLARINDA HİZMETE GİRECEK

Toplam 7 bin 398 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan 'Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri' Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmet verecek. Katlı otoparkın planlaması şu şekilde; zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri, 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri, 2. bodrum katta 38 araçlık otopark, 3. bodrum katta ise zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yeri olacak.

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