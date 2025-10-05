Haberler

Dilovası'ndaki İş Kazasında Hayatını Kaybeden Murat Fırtına'nın Cenazesi Düzce'de Defnedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası'ndaki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi Murat Fırtına'nın cenazesi memleketi Düzce'de toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçilerden Murat Fırtına'nın cenazesi Düzce'de toprağa verildi.

GEBKİM'de bulunan Demirciler OSB Mahallesi Refik Baydur Caddesi'nde yapımı devam eden kimya fabrikasında dün bakım yaparken geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Fırtına'nın cenazesi, memleketi Düzce'ye getirildi.

Fırtına için Ağa Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Fırtına'nın cenazesi, mezarlıkta defnedildi.

Cenaze namazına, işçinin ailesi ve yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olayda, Murat Fırtına ile çalışan Abdurrahman Kanber de yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.