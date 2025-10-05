Dilovası'ndaki İş Kazasında Hayatını Kaybeden Murat Fırtına'nın Cenazesi Düzce'de Defnedildi
Dilovası'ndaki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi Murat Fırtına'nın cenazesi memleketi Düzce'de toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçilerden Murat Fırtına'nın cenazesi Düzce'de toprağa verildi.
GEBKİM'de bulunan Demirciler OSB Mahallesi Refik Baydur Caddesi'nde yapımı devam eden kimya fabrikasında dün bakım yaparken geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Fırtına'nın cenazesi, memleketi Düzce'ye getirildi.
Fırtına için Ağa Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Fırtına'nın cenazesi, mezarlıkta defnedildi.
Cenaze namazına, işçinin ailesi ve yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Olayda, Murat Fırtına ile çalışan Abdurrahman Kanber de yaşamını yitirmişti.