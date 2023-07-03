Dilovası'nda yaşanan olaylarla ilgili Vali Yavuz açıklama yaptı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası ilçesinde bir köpeğin zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Yavuz, Suriyelilerin vatandaşların evlerini taşladıklarına yönelik provokasyon olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde, bir vatandaşa ait evcil köpek öldü. Köpeğin sahibi, köpeğinin Suriyeliler tarafından zehirlendiğini iddia etti. Köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası sonrası 1 Temmuz gecesi mahalleli ile bölgede yaşayan Suriye uyruklu kişiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, düzensiz göçmen oldukları tespit edilen 10 kişi de sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne gönderildi.