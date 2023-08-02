Dilovası'nda yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği ve kılıç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Dilovası'nda 2 şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği ve kılıç ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ