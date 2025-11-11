Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 5 Belediye Personeli Açığa Alındı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası, olayla ilgili 5 belediye personeli görevden uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 5 belediye personeli açığa alındı.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesinde çalışan 5 personel hakkında işlem başlatıldı.
Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırıldı.
Kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.