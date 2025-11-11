Dilovası'nda Yangın Soruşturması: 5 Kişi Açığa Alındı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerçekleşen kozmetik fabrikası yangını sonrası, Belediye Başkan Yardımcısı ve 4 zabıta memuru açığa alındı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA AÇIĞA ALINDI
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin Dilovası Belediyesi tarafından, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan açığa alındı.
Erol POLAT/DİLOVASI (Kocaeli),
