Dilovası'nda Yangın Soruşturması: 5 Kişi Açığa Alındı

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA AÇIĞA ALINDI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin Dilovası Belediyesi tarafından, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan açığa alındı.

Erol POLAT/DİLOVASI (Kocaeli),