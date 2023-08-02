Dilovası'nda TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan bir TIR, yol kenarındaki su menfezine devrildi. Kazada TIR sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın etkisiyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki su menfezine devrildi. Kazada TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Adih Zeybek idaresindeki 34 VS 3358 plakalı konteyner yüklü TIR, rampadan indiği sırada virajı dönemeyerek kontrolden çıktı. Yol kenarındaki su menfezine devrilen TIR'ın sürücüsü araçtan fırlayarak beton zemine düştü. Kazanın etkisiyle kayan TIR, sürücünün üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde sürücü Adih Zeybek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Devrilen TIR'ın kaldırılma çalışmaları devam ediyor. (DHA)