Dilovası'nda Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Obje Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılan operasyonda, Osmanlı ve Roma dönemine ait 17 tarihi eser ile birlikte çeşitli silahlar ve sanat objeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir araçta, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 tarihi obje, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski döneme ait tabanca, 2 tablo, 1 mermer sütun, 1 çeşme havzası, 1 mezar steli (mezar taşı), 1 Eros başı, 1 kolye ve 1 kaftan ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.