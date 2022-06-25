Dilovası'nda su kaydırağı fabrikasında yangın - Haberler

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Dilovası'nda su kaydırağı fabrikasında yangın

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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Dilovası'nda su kaydırağı fabrikasında yangın

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, su kaydırakları üretilen fabrikada yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, su kaydırakları üretilen fabrikada yangın çıktı. Ormana sıçramaması için çaba sarf edilen yangın, 1,5 saatte söndürüldü.

Tepecik Mahallesi'nde faaliyet gösteren su kaydırağı üretim fabrikasında, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışanlar, tesisi boşaltırken, itfaiyeye haber verildi. Bölgenin ormanda olması nedeniyle Dilovası itfaiyesine takviye için Gebze, Çayırova ve İzmit'ten ekipler de bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının ormana sıçramaması için büyük çaba harcadı. Fabrikanın tamamını saran yangın, 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Kocaeli Ormana su Güncel Haberler

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