Dilovası'nda Patlamada Ölen İşçilerin Kimlikleri Belirlendi

ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapım aşamasında olan petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada ölen işçilerin Abdurrahman Kanber ile Murat Fırtına olduğu tespit edildi. Bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor.