Dilovası'nda Patlamada Ölen İşçilerin Kimlikleri Belirlendi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapım aşamasında olan petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri tespit edildi. Ölen işçilerin Abdurrahman Kanber ve Murat Fırtına olduğu açıklandı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.
ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel