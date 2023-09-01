Dilovası'nda park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsünün ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili olarak tır sürücüsü H.B tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsünün öldüğü kazayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde dün meydana gelen ve tır sürücüsü Oğuzhan Acer'in hayatını kaybettiği kazada kendisi de yaralanan park halindeki tırın sürücüsü H.B, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen H.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kazaya sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dilovası mevkisindeki yola katılım şeridinde park halinde duran H.B. idaresindeki 34 FLD 288 plakalı tıra, Oğuzhan Acer'in kullandığı 59 ABN 573 plakalı tır çarpmış, Acer yönetimindeki tırın kupası dorseden ayrılarak takla atmıştı.

Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü Oğuzhan Acer, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.