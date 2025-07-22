Dilovası'nda Otomobil Alev Aldı: Sürücü Hafif Yaralandı

Dilovası'nda Otomobil Alev Aldı: Sürücü Hafif Yaralandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kazada, refüje çarpan otomobil alev aldı. Sürücü hafif yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde refüje çarpan otomobil alev aldı. Yangında otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Dilovası D-100 kara yolunda meydana geldi. Yola düşen kalas parçasına çarpmamak için manevra yapan Zekeriye Yanık'ın kontrolünü yitirdiği 41 KL 569 plakalı otomobil, demir refüje çarptı. Otomobil alev alırken, sürücü Yanık hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

Zekeriya Yanık ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık'ın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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